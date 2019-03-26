هلاك 19 شخصا بإيران إثر التقلبات الجوية

لقي 19 شخصا مصرعهم بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب غربي إيران إثر السيول التي ضربت البلاد .

حسبما أعلن عنه رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند، في تصريح نقلته وكالة “إرنا” للأنباء.

مضيفا أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت المدينة وصل إلى 19 قتيلا و 107 مصابا.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل تقديم خدماتها الإغاثية وإنقاذ المنكوبين في المواقع المتضررة.

لافتا إلى حجم الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول حتى الآن.

وضربت السيول والفيضانات عددا من محافظات إيران الشمالية والجنوبية، منذ الخميس الماضي، خلفت ايضا أضرارا كبيرة .