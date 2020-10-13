هلاك 68 شخصا إختناقا بالغاز خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020

كشفت التحاليل الإحصائية للحماية المدنية، بأنه قد تم تسجيل وفاة 68 شخصا مختنقين بمختلف الغازات، خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل 1157 تدخل خلال نفس الفترة، سمح بإنقاذ و إسعاف 2047 شخص، من بينهم 1139 مختنقين بأحادي اكسيد الكربون.

ومن بين الأشخاص الذين قد تم إسعافهم، توفي 68 شخص مختنقين بمختلف الغازات منهم 58 حالة وفاة متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

أما خلال سنة 2019، تم إنقاد وإسعاف 3178 شخص مختنقين من بينهم 2342 بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وكذا تسجيل وفاة 173 شخص من بينهم 145 بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلل نفس الفترة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، إن مثل هذه الحوادث ليست وليدة الصدفة، فمعظم حالات الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغازات هي ناتجة عن خلل في الوقاية من حيث تطبيق شروط السلامة و الأمن.

ومن هذه الأخطاء، عدم وجود أو غياب عملية تهوية صحيحة ودائمة داخل المنازل، كما هي نتيجة لسوء تركيب وإستغلال مختلف الأجهزة من قبل أشخاص غير مؤهلين.

ولتفادي هذه الحوادث أو التقليل من وطأتها و الآثار الناجمة عنها، تطلق المديرية العامة للحماية المدنية حملة وطنية تحسيسية لفائدة جميع فئات المواطنين، حول أخطار الاختناقات تحت شعار ” معا من أجل شتاء دافئ وآمن.

وسيتم تنظيم هذه الحملة، إبتداء من 14 أكتوبر 2020، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، من مديريات الصحة، ومديريات التجارة، ومديريات التربية الوطنية، ومديريات الشؤون الدينية، ومصالح سونلغاز، ونفطال والمجتمع المدني.

وأضاف البيان، إن هذه الحملة التحسيسية، ستستمر طيلة موسم الشتاء.

موضحا بأنه قد تم إعداد برنامج ثري يتمحور في تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية وقوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات والقرى والمداشر.

وكذا تنظيم حصص إذاعية و تلفزيونية وبث ومضات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام، بهدف نشر رسائل وقائية ورفع درجة الوعي لذا المواطنين حول هذا الخطر.

ودعت مديرية الحماية المدنية، كافة المواطنين والجمعيات، للمشاركة في هذا البرنامج التحسيسي من خلال الاقتراب من مصالح الحماية المدنية.