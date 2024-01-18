هل استقر سعر “الأورو” و”الدولار”؟

تعرف أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري استقرار للأسبوع الثاني على التوالي، في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23700 دينارا جزائريا للبيع و23500 دينار للشراء.

ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”. حيث وقف عند 21700 دينار جزائري للبيع ومقابل 21500 دينار جزائري للشراء.

كما عرف أيضا الدولار الكندي، هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 15900 دينارا جزائريا للبيع. و15700 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ارتفاع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 27000 دينار جزائري للبيع. و26800 دينار جزائري للشراء.

وبالمقابل، ومن أجل وضع حد للسوق الموازية، صدر في الجريدة الرسمية شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها.

ويحدد هذا النظام عمليات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.

كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.

بينما عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية من قبل أشخاص طبيعيين قابلة للتحويل بصفة حرة مقيمين أوغير مقيمين.

رخصة تأسيس مكتب الصرف

يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.

إعتماد مكتب الصرف

يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.