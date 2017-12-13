هل تنوي أمل حجازي طرح أغنية للقدس

أعادت الفنانة اللبنانية أمل حجازي نشر تغريدة لإحدى متابعاتها التي طلبت منها تسجيل أغنية للقدس.

ونشرت المعجبة عبر حسابها الخاصّ على تويتر صورة لحجازي.

وعلّقت عليها :” أتمنّى من قلبي أن أسمع أغنية وطنية لفلسطين القدس بصوتك الجميل، لتكون رسالة فنيّة قويّة من لبنان إلى كلّ العالم”.

من خلال إعادة حجازي للتغريدة، هل ستستجيب حجازي لهذا الطلب؟ وهل سنسمعها بأغنية تهديها للقدس.

وأعادت حجازي مؤخّراً أنشودة “رقّت عيناي شوقاً” بمناسبة ذكرى المولد النّبوي الشريف، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل جمهورها.