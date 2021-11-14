هل دخلت الجزائر رسميا الموجة الرابعة من الوباء؟ وزير الصحة يوضح

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد. أن الجزائر على أبواب موجة رابعة من الوباء لكننا لم ندخلها رسميا.

وفي رده على سؤال الصحافة، على هامش الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري. أفاد الوزير أن الجزائر لم تدخل بعد الموجة الرابعة. إلا أن المؤشرات الموجودة تؤكد أننا على أبوابها.

وأضاف في ذات السياق ” نحن متخوفون من موجة رابعة، ونعمل مع المجلس العلمي لمواجهتها”.

وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه “علينا الإستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. في ظل ما يحدث في العالم. كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري”.

وأكد الوزير في ذات السياق، أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة.

وحذر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، في وقت سابق من عودة ارتفاع اصابات فيروس كورونا بالبلاد. كما تحدث عن إمكانية العودة للحجر الصحي.

وقال الوزير، إن مصالحه متخوفة من عودة ارتفاع الاصابات، بالرغم من قيامهم بالتحضير لها، من توفير الأكسجين والأدوية والطاقم الطبي.

وبخصوص إمكانية العودة للحجر الصحي، أوضح الوزير أن العودة للحجر أمر سيادي.

مشيرا إلى أنه وفي حالة عودة ارتفاع الاصابات بالفيروس التاجي، ستقدم المصالح الصحية تقريرا للسلطات العليا حول الوضع لتفادي الأسوء.

وحذر بن بوزيد، من عودة ارتفاع الاصابات، في ظل رفض المواطنين، تلقي اللقاح، وكذا التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأورد الوزير، أن مصالحه تترصد الموجة الرابعة حاليا، ولا تستبعد ارتفاع الاصابات مجددا.

كما كشف وزير الصحة أنه سيتم جلب 7 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال الوزير أن 13 مليون جرعة من لقاح كورونا مخزنة حاليا. مشيرا إلى القطاع يخشى أن تنتهي صلاحية هذه الجرعات قبل أن يتلقاها المواطنون.

كما كشف المسؤول الأول في قطاع الصحة، أن عدد المواطنين الملقحين بلغ 24 بالمئة من إجمالي المواطنين.