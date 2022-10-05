هل من زوجة قبائلية لعبد القادر الأصيل؟

الرقم السري :

138459

من تقبل أن تحيي قلب أرمل في السبعين؟

لم أخل يوما أنّ قدماي ستقودانني الى أن ابحث على طوق نجاة قبل الغرق. كيف لا والغرق في غياهب الوحدة امر قاتل ولا مناص لي بعد أن بلغت من العمر ما بلغته. إلا أن أبحث لي ولكياني بعد إنشغال ابنائي بحياتهم عمن تؤنس وحدتي وتقودني الى بر الامان. أنا رجل في ال70من عمري، أرمل منذ مدة ليست بالبعيدة. عاصمي متقاعد أحيا وحيدا كما اسلفت الذكر في بيتي بعد إنصراف أبنائي إلى مصالحهم وأعمالهم. أريد أن ألقى من روحها تسكن روحي في استحساء وسترة، زوجة تحترم سني وتبدد عني الام الوحدة. إمرأة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها يناسب سني، اقبلها مطلقة او أرملة بدون أولاد، شرطي ان تكون متدينة صالحة. ماكثة في البيت، تكون النور لعيناي والقلب النابض في جميع خطواتي. أتمنى أن أجد لطلبي هذا أذانا صاغية في اقرب سانحة ولي كل التقدير للعاملين على المركز.

الرقم السري :

138460

هل من قبائلية لعبد القادر الأصيل؟

عبد القادر من تيزي وزو، أول محطة تستوقفنا في هذا الركن.رجل ذو أصول متشبع بالأخلاق الكريمة. مضى من عمره53سنة، يمارس التجارة، كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص. لم يضرب عبد القادر الأخماس بالأسداس،حيث أنه ما فتأ وأن سمع بمركزنا حتى هاتفنا ليضع لوحدته حلا.

يريد عبد القادر لأن يستقر مع إمرأة صادقة ، تكون ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى45سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، كما يعدها أنه سيجعلها تحيا أجمل حياة.

الرقم السري :

138461

إبن المدية يفضلها عاصمية

في ثاني محطة لنا، أسرّ إلينا شاب من ولاية المدية أنه لا يريد سوى أن تكون رفيقة دربه من قارئات الجريدة الوفيات. حيث حمّلنا مسؤولية أن نكون الوسيط له في مسألة إختيار الزوجة الصالحة له، زوجة تؤمن بالأقدار وتسعده على مدار الأيام والأعوام.

صاحب إعلاننا يطل من شرفة ال47من عمره، لم يسبق له الزواج لبعض الظروف التي لا يسع المقام لذكرها، موظف مستقر. لديه سكن خاص، يريد تحصيل الحلال مع إمرأة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون عاصمية. سنها ما بين30و38سنة، يأمل لو تكون موظفة في سلك التعليم، ولا يمانع أبدا إن كانت ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138462

تقية تكون سندي في هذه الدنيا

من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثالث محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس. متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

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