همسات..

همسات.. *قيل للحسن البصري: من اشد الناس صراخا يوم القيامة؟ قال: رجل رزقه الله بمنصب إستعان به على ظلم الناس.

*لو فرج الله عن يوسف في أول إبتلائه لما آلت إليه خزائن مصر. قد يطول البلاء ليعظم العطاء، فثق بالله ولا تتعجل.

*من سار بين الناس جابرا للخواطر، ادركته العناية ولو كان في جوف المخاطر.

* قيل لأحد الصالحين: كم بيننا وبين عرش الرحمان؟ قال: دعوة صادقة لأخيك.

*الدنيا دوارة، تصيب الظالم بما ظلم والمسيء بما أساء، والشامت بما شمت وربك أعدل العادلين.

*ما من شخص ناجح في حياته، إلاّ كان له من بر الوالدين نصيب.

*من يعرف طعم الألم تجده أكثر وقوفا مع الآخرين وقت المصائب.

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“اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاءً ولحقه أداءً وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا أفضل ما جازيت به نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي، وعلى آله وأصحابه أجمعين ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين..”

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