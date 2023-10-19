هنية: المقاومة تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اسماعيل هنية، بأن المقاومة الفلسطينية تتحكم في ايقاع معركة طوفان الأقصى رغم وحشية المحتل وجرائمه التي تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي القاتل.

وفي كلمة له، قال هنية إن العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة.

وأضاف:”حذرنا الجميع من أن الحرب على غزة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير.”

وتابع:”استمرار العدوان واستباحة الدماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي”.

فشل مخطط الولايات المتحدة

أكد رئيس المكتب السياسي لحماس يأن الإدارة الأميركية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.

كما أشاد بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، مؤكدا “نرى انكسار الموجة المتعقلة بخطة التهجير الخبيثة”.

ضرورة وصول المساعدات إلى غزة بسرعة

شدد هنية على ضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهل غزة لأنها في كارثة إنسانية.

كما أكد أن “حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني فيهم من الإنسانية والأخلاق والقيم ما يتفوق على المحتل”.

هنية يدعو الأمة الإسلامية إلى النفير يوم غد

ودعا هنية جماهير الأمة إلى النفير العام يوم الجمعة تحت عنوان “ليتوقف العدوان على غزة، ولا للتهجير أو الوطن البديل”.

وشدد على أنه “لا يجوز أن نترك هذا العدو يستبيح القدس والأقصى ودماء شعبنا”.

وفي الأخير، أشاد بالحركة الشعبية الجماهرية التي خرجت على مدى الأيام الماضية والتي صدحت بأن غزة ليست وحدها.