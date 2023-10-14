هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر و”طوفان الأقصى” بداية زوال الاحتلال

أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ”حماس” إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بعملية “طوفان الأقصى”.

والتي شكلت “بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، ونقف اليوم أمام تداعيات الهزيمة الإستراتيجية للعدو في السابع من أكتوبر المجيد” يضيف اسماعيل هنية.

وتابع ذات المتحدث، في كلمة متلفزة: “ان العدو لم يستطع جيشه الجبان مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر، ويعتقد أن مجازره ستمحو عار الذل والانكسار بعد ضربة حماس الإستراتيجية، وسنستأنف إستراتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة”.

هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر وأحيي موقف الأشقاء في مصر بهذا الشأن

اما بشأن دعوات الكيان لتهجير سكان غزة غلى سيناء، فقال هنية إن أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا.

مضيفا: “أقول للعدو إن الضربة الإستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال، فلا هجرة من الضفة ولا من غزة.

وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر، وأحيي الأشقاء في مصر وأقول لهم إن قرارنا أن نبقى في أرضنا، وإن قراركم هو قرارنا”.

هنية: حماس لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار

اما بخصوص اتهام رجال المقاومة باستهداف المدنيين والأطفال، فقال ذات المتحدث، إن “حماس لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار ولا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية للكيان المضللة”.