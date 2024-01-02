هنية: لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم أن الشعب الفلسطيني بغزة لا يزال يقدم أمثلة الثبات والصمود في اليوم الـ88 للعدوان.

وهذا بالرغم من إستباحة العدو لكل شيء في عدوانه على قطاع غزة بمنتهى الهمجية والوحشية.

ووقال هنية في خطابه اليوم أن الشعب الفلسطيني أثبت مقاومته وصموده رغم كل وجعه وآلامه نتيجة النزوح والتدمير والمجازر التي يتعرض لها. حيث أن المقاومة تواصل إسقاط أهداف العدو واحداً بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع جنوده الأسرى.

وأكد هنية ان المقاومة وقادتها ورجالاتها بخير والعدو إلى اندحار والنصر صبر ساعة

في السياق ذاته أكد هنية أن هنية: إن إطلاق سراح أسرى العدو لن يكون إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين.

واضاف رئيس المكتب السياسي لحماس انه ورغم التنكيل والإعدامات شعبنا في القدس والضفة سيبقى عصيا شامخا ومتجددا في مقاومته. كما ان الإعلام العسكري للمقاومة أبدع في الميدان وينقل صورة البطولات ويظهر جبن جنود العدو. حبث ان قادة دول وجيوش يعيدون مشاهدة صور إبداعات المقاومة مذهولين.

في حين الاحتلال الصهيوني بدأ يروّج للإنتقال إلى عمليات عسكرية مركزة لمنع المقاومة من النهوض لكنها ستسقط كما سقط ما قبلها، وهذا العدوان سيتوقف تحت ضربات المقاومة وليس أمام الاحتلال سوى الاستجابة.