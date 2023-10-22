هنية: ما يقوم به الاحتلال من مجازر هي للتغطية على فشله الكبير أمام المقاومة

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، أهل الأردن للاستمرار في الطوفان الجماهيري الحاشد.

وقال ذات المتحدث، أن ما يقوم به الاحتلال من مجازر هي للتغطية على فشله الكبير أمام المقاومة.. ونحن ماضون نحو النصر الكبير.

ودعا هنية الشعب الأردني الشقيق وكل الشعوب العربية والإسلامية إلى ثلاثة أمورـ وهي

استمرار الفعاليات الداعمة لفلسطين والمقاومة وهذا الطوفان.

بالإضافة الى إسناد المقاومة والشعب الفلسطيني وإلى تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة لأهلنا في غزة.

وواصل ذات المتحدث قائلا: “المقاومة في غزة بألف خير وهي تدير المعركة بضبط قيادي وسيطرة ميدانية وتكتيك عسكري وإحاطة أمنية”

مشيرا الى ان ما بعد معركة طوفان الأقصى ليس كما قبلها.. ومن كان يظن أن قضية فلسطين قد انتهت كان مخطئا.

واكد اسماعيل هنية ان القضية الفلسطينية أصبحت اليوم على رأس أولويات كل هذا العالم.