هنية: موقف الفلسطني المتمسك بأرضه ووطنه .. لا للتهجير ولا للوطن البديل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الإدارة الأمريكية فشلت فشلا ذريعا في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان على غزة. وأيضا في تطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.

وفي كلمة ألقاها هنية عبر الموقع الرسمي للحركة قال انه ورغم الضغوطات والإغراءات إلا أن الموقف العربي والإسلامي الذي تم التعبير عنه بكل وضوح في كل الاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية. سواء كانت اجتماعات مجلس التعاون الخليجي أوفي منظمة التعاون الإسلامي أوالجامعة العربية أواللقاءات الثنائية التي تجري بين المسؤولين في المنطقة كل ذلك أكد بكل وضوح أنه لا أحد يقبل خطة التهجير الإسرائيلية المغطاة من أمريكا

وأضاف أن هذا الموقف العربي مستند إلى موقفنا كشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه ووطنه، لا للتهجير ولا للوطن البديل.

وذات السياق قال هنية ” نحن هنا نشيد بهذا الموقف العربي والإسلامي وخاصة مصر لأن الحديث عن أهل غزة بدهم يرحلوا إلى مصر ولاحقا أهل الضفة بدهم يرحلوا إلى الأردن”.

كما دعا هنية إلى إسناد هذا الموقف وأدعو إلى احتضان هذا الموقف والثبات عليه ونحن بتنا نرى انكسار هذه الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة.