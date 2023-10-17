هنية: هذه المجزرة يتحمل مسؤوليتها هذا العدو والأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود للاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية، قبل قليل، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة تؤكد إجرامه.

وعجزه في الوقت نفسه عن مواجهة المقاومة، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للخروج في كل المدن تنديدا بجرائم الاحتلال.

هنية: ما حدث جرائم حرب وإبادة جماعية يتحمل مسؤوليتها من وفروا الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة الاحتلال وعدوانه

وأضاف ذات المتحدث، في كلمة متلفزة، في أعقاب المجزرة التي قام بها الكيان، ولتي تسببت في سقوط ما لايقل عن 500 شهيد، أن هذا هو دأب الاحتلال الذي سبق له ارتكاب مجزرتي صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري.

وواصل هنية قائلا بأن هذا هو عنوان الصهاينة وهذه هي سجيتهم وهذه هي صفاتهم أن يرتكبون المذابح والمجازر.

مؤكدا ان هذا الاحتلال لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعراف ولا شرائع، كيف لا وهم الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس.

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وتابع هنية، أن الصهاينة تجرأوا على حرمات الله وحدوده في الأرض والمقدسات وفي الشعب الفلسطيني والأمة، مشيرا الى ان هذه المجزرة يتحمل مسؤوليتها هذا العدو والأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود للاحتلال.

وأردف: ” ما حدث جرائم حرب وإبادة جماعية يتحمل مسؤوليتها من وفروا الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة الاحتلال وعدوانه، ونحن شعب يعشق الشهادة.. والعدو واهم إن ظن أن هذه المجازر والمذابح تغطي على هزيمته المدوية أو ستدفع شعبنا إلى الاستسلام”

وختم اسماعيل هنية: ” المقاومة مستمرة متواصلة ولن تتوقف إلا برحيل هذا المحتل عن أرضنا ومقدساتنا”