هنية يجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مبادرات إنهاء العدوان على غزة  

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها ان أي مفاوضات لابد أن تفضي إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع.

وأيضا إعادة النازحين إلى أماكن سكناهم ورفع الحصار والإعمار وادخال كافة متطلبات الحياة وإنجاز صفقة تبادل جادة ومجزية.

وحسب بيان حماس فقد اجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مشاورات مع فصائل الفلسطينية تم من خلالها إستعراض تطورات معركة طوفان الأقصى والتشاور بخصوص المقترح الجديد الناجم عن اجتماع باريس لوقف إطلاق النار .

وإعتبر هنية ومزهر جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أن معركة طوفان الأقصى هي في سياق معركة التحرير ودحر الاحتلال. وأيضا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. مع إقرار حق العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة والقانون الدولي والإنساني.

وإستعرض هنية مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى.

كما تم التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا.

وأيضا التشاور حول إنسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته .

وإتفقا الطرفان على أن صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى.