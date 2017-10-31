أكد سفيان هني، أنّ فريقه سيحاول زعزعة باريس سان جيرمان سهرة اليوم في دوري أبطال أوروبا، في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وقال هني: “خسرنا في مباراة الذهاب برباعية وسنحاول زعزعة الفريق الباريسي رغم صعوبة المأمورية، فلديهم لاعبين رائعيين”.

وأضاف: “ضد البياسجي كنا تائهين فوق أرضية الميدان، لكن علينا عدم الوقوع في ذات الأخطاء والتركيز أكثر في مباراة اليوم”.

وتابع لاعب أندرلخت حديثه: “من الرائع أنّ أعود إلى حديقة الأمراء، وأنّ أواجه باريس سان جيرمان بين عائلتي”.

وختم كلامه: “كرة القدم مزيج بين الجنون والجمال، من دوري درجة الثانية في تركيا إلى مواجهة نيمار وباريس سان جيرمان في التشامبينزليغ”.