هني: “كرة القدم مزيج بين الجنون و الجمال”

الرياضة
  • -
  • 0
هني: “كرة القدم مزيج بين الجنون و الجمال”
بقلم أمير بهلول

 أكد سفيان هني، أنّ فريقه سيحاول زعزعة باريس سان جيرمان سهرة اليوم في دوري أبطال أوروبا، في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وقال هني: “خسرنا في مباراة الذهاب برباعية وسنحاول زعزعة الفريق الباريسي رغم صعوبة المأمورية، فلديهم لاعبين رائعيين”.

وأضاف: “ضد البياسجي كنا تائهين فوق أرضية الميدان، لكن علينا عدم الوقوع في ذات الأخطاء والتركيز أكثر في مباراة اليوم”.

وتابع لاعب أندرلخت حديثه: “من الرائع أنّ أعود إلى حديقة الأمراء، وأنّ أواجه باريس سان جيرمان بين عائلتي”.

وختم كلامه: “كرة القدم مزيج بين الجنون والجمال، من دوري درجة الثانية في تركيا إلى مواجهة نيمار وباريس سان جيرمان في التشامبينزليغ”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital