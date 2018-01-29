هني: “لست مهاجم حقيقي وسعيد بأول هاتريك”

تمكن سفيان هني لاعب “أندرلخت” البلجيكي من الرد على منتقديه في الفترة الأخيرة، بعد الأداء الكبير ضد “ستاندار دو لياج”، أين تمكن من تسجيل ثلاثية كاملة في مباراة أمس.

وقال هني في تصريحات صحفية: “سعيد بتسجيلي أول هاتريك مع أندرلخت، بالنسبة لي هذا نجاح شخصي”.

وأضاف: “لكن من جهة أخرى ضيعنا الفوز فكنا متفوقين في النتيجة، لكن علينا الآن مواصلة العمل”.

وتابع: “لست المهاجم الحقيقي في الفريق، لكن يمكنني منح الإضافة كلما طلب مني المدرب ذلك”.

وختم هني كلامه: “نعم في بعض المرات حدثت بعض المشاكل مع جمهور فريقي، لكني الآن سعيد وأعتقد أنهم كذلك”.