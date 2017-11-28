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هني: “لم أصل بعد لقمة مستواي”

الرياضة
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هني: “لم أصل بعد لقمة مستواي”
بقلم كريم.تيغرمت

صرح الدولي الجزائري سفيان هني، أنه لم يصل بعد لقمة مستواه هذا الموسم رغم العروض القوية التي يبصم عليها.

وكشف هني للصحافة البلجيكية: “لم أصل بعد للمستوى الذي أطمح إليه بعد، لكن أرى أني أتحسن من مباراة لأخرى”

وأضاف: “منذ مباراتنا أمام ناندي مالينس، أجد أن إحصائاتي الشخصية أفضل بقليل مما كنت عليه، وهذا أمر مهمة بالنسبة لي”

وتابع: “هذه العودة جائت نتيجة قيامي بتحديات شخصية، لكن أيضا نتيجة الآداء الجيد الذي يقدمه الفريق ككل هذا الموسم”

ويقدم سفيان هني، موسما جيدا مع اندرلخت، حيث سجل 5 أهداف في جميع المنافسات، كما قدم ستة تمريرات حاسمة

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