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الوطني

هني يتباحث مع سفير الجزائر لدى زيمبابوي فرص التعاون في المجال الفلاحي بين البلدين

بقلم ع.ع
هني يتباحث مع سفير الجزائر لدى زيمبابوي فرص التعاون في المجال الفلاحي بين البلدين
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استقبل وزبر الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية زيمبابوي محمد سعودي، بحضور إطارات من القطاع.

وحسب بيان للوزارة استعرض الطرفان خلال اللقاء، فرص التعاون والشراكة مع جمهورية زيمبابوي في المجال الفلاحي. وخاصة التكوين و تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التطرق كذلك إلى تنظيم فعاليات إقتصادية و تجارية في كلا البلدين مخصصة للترويج للمنتجات الفلاحية.

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