هواتف الأصبع تهرب إلى السجون ببريطانيا

تباع هواتف مصغرة بحجم الأصبع،على موقع تجارة إلكترونية شهيرة، والتي باتت تهرب إلى السجون، كما ذكرته صحيفة بريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الميزة الموجودة في هذه الهواتف، تكمنها من خداع آلة الماسح الضوئي التي يمر من خلالها السجناء.

كما يطلق على أحد هذه الهواتف اسم “Beat the Boss”، نظرا لآلة الماسح الضوئي التي تسمى Boss.

ويكلف الهاتف الواحد 33 دولارا، ويصل سعره داخل السجون إلى 270 دولارا أميركيا.

ورغم منع السجون البريطانية من إستخدام هذه الهواتف، فقد صادرت المصلحة 20 ألف هاتف صغير خلال سنة 2016.