منذ إنشاء اتصالات الإنترنت الأولى، تشهد تقنية LAN او Local Area Networkتطورا مستمرا. كما يوحي الاسم، يمكن تعريف الشبكة المحلية – أو شبكات الشركات المحلية، على أنها الترابط بين أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المختلفة في بيئة محدودة، كتلك الخاصة بالشركات التجارية.

ومع ظهور تقنيات جديدة، لم يعد هذا النوع من هندسة الشبكات كافياً لتغطيةاحتياجات الزمن الحالي اذ باتت تقنية POL تمثل الحل القادم في هذا المجال.

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هواوي: أخيرا تم استغلال محول الشبكة الداخلية للشركات من خلال الشبكة البصرية الداخلية POL