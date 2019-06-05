“هواوي” تتحدي بتجربة “5G” وسرعة التنزيل لا تصدق

اختبرت شركة “هواوي” الصينية، تنزيل البيانات بتقنية “5G” على هاتفها الجديد القابل للطي، “Mate X”.

حيث أعلنت العاصمة الصينية “بكين”، أنها ستصدر قريبا، تراخيص الجيل الخامس، على مستوى البلاد.

وبحسب موقع “زد نت” المتخصص في التكنولوجيا، تجاوزت سرعة التنزيل من خلال الشبكة الفائقة “1 جيغا بايت في الثانية”، على أحدث هواتف “هواوي”.

ووفقا لعرض توضيحي بثته الشركة، يمكن لهاتف “Mate X” الوصول إلى سرعة نقل بيانات تبلغ “1 جيغا بايت في الثانية”، وسرعة إنترنت تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

وقال رئيس مجموعة الأعمال التجارية للمستهلكين في شركة “هواوي”، “ريتشارد يو”: “نتطلع إلى تسويق شبكات 5G وجهاز Mate X، مما سيتيح للمستخدمين تجربة منتجات وشبكات جيدة”.

ومن المقرر أن تعرض “هواوي”، الجهاز الجديد القابل للطي، هذا الشهر كما هو مخطط له.

وذكرت “هواوي”، إن هاتف “Mate X” مجهز بأول مجموعة من شرائح المودم متعددة الأوضاع في العالم، التي يمكن أن تدعم سرعات تنزيل “5G” غير مسبوقة.