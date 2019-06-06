“هواوي” تتعاون مع روسيا لتطوير شبكات “5G”

وقعت شركة “هواوي” الصينية، اتفاقية شراكة مع شركة ” MTS” الروسية، لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت، في روسيا.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل حضره الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، والرئيس الصيني،” شي جين بينغ”، وعدد من الشخصيات الروسية والصينية.

وذلك عشية انطلاق فعاليات منتدى “بطرسبورغ” الاقتصادي الدولي، في روسيا.

حيث اتفقت الشركتان، على تطوير وإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت، عبر مخدمات وشبكات “MTS” في روسيا، ما بين عامي 2019 و2020.

كما ستتعاون الشركتان في مجال التقنيات المتطورة، وتحديث شبكات “LTE” إلى مستوى “5G-ready”، لتكون قادرة على نقل البيانات بسرعة أكبر.

وقال رئيس شركة “MTS” الروسية، “أليكسي كورين”: “مع توقيع اتفاقية الشراكة في مجال 5G انتقلنا إلى مستويات جديدة من التعاون الاستراتيجي بين شركتينا”.

وأضاف ذات المتحدث: “هذه الشراكة ستخلق أسس الاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس، وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين”.