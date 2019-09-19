هواوي تتعهد بأذكى هواتف الجيل الخامس ولكن..

تدشن شركة هواوي الصينية، ما قد يعد أقوى الهواتف الذكية، الداعمة لإتصالات الجيل الخامس، اليوم الخميس، في ميونخ، بألمانيا.

وحسب موقع العين الإخبارية، ستعرض شركة هواوي هواتفها من طراز ميت 30، في ميونخ بألمانيا، في أول كشف لها لهواتفها منذ الحظر الأمريكي.

وقال محلل الإتصالات والإعلام، “باولو بيسكاتور”، أن هذا التدشين لهواوي، سيحظى بأكبر قدر من المتابعة على الإطلاق.

وتابع ذات المتحدث: “على الرغم من جميع المخاوف، تظل شركة هواوي مقدامة ومستعدة لمواصلة المضي قدما”.

ويبرز هذا التدشين في أوروبا، مدى أهمية المستهلكين بالمنطقة لهواوي، والبالغ عددهم 500 مليون.

وخسرت هواوي، 5 بالمئة من حصتها السوقية بأوروبا، عقب الحظر الأمريكي على عملاق الإتصالات الصيني شراء التكنولوجيا الأمريكية.