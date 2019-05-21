هواوي تطمئن زبائنها وتصرح بأن التحديثات ستكون دائما متاحة

تطمأن شركة “هواوي” الصينية، زبائنها من مستخدمي الهواتف الذكية “هواوي” و”هونور”، بأن التحديثات ستكون دائما متاحة لهم.

ويأتي هذا بعدما أوقفت “غوغل” تعاونها مع “هواوي”، في استخدام نظام التشغيل “أندرويد” الخاص بها، على هواتف “هواوي”.

وذلك بعدما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة “هواوي”، و70 شركة تابعة لها، في قائمة سوداء تسمى “قائمة الكيانات”.

ويهدف الإجراء الأمريكي، إلى منع شركة “هواوي”، من شراء قطع غيار ومكونات من شركات أمريكية، دون الحصول على تراخيص معتمدة من الحكومة.

وسيؤدي هذا القرار، إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير بالشركات الأمريكية التي تعمل معها “هواوي”، وسيؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية.

وكانت “هواوي”، قد خططت بالفعل لهذا السيناريو، وبدأت منذ فترة بتصنيع أجزاء ومكونات مع شركائها من غير الولايات المتحدة.

وبشأن تعليق “غوغل” بعض العلاقات التجارية مع “هواوي”، ساهمت “هواوي” بشكل أساسي في تطوير ونمو نظام “أندرويد”، في جميع أنحاء العالم.

وسوف تواصل “هواوي” توفير تحديثات الأمان، وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية الحالية من “هواوي” و”هونر”.

بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها، أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم.

وتعمل الشركة، على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين، على مستوى العالم.