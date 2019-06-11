“هواوي” تطمئن مستخدميها: فيسبوك وواتساب وإنستغرام متوفرة عندنا

أكدت شركة “هواوي” الصينية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيقات التواصل الاجتماعي، على هواتفها الذكية، لا تزال تعمل.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، فقد قالت “هواوي”، إنها مازالت توفر كل تطبيقات “فيسبوك”، بما فيها “فيسبوك” ذاته و”فيسبوك مسنجر” و”واتساب” و”إنستغرام”.

وجاء هذا التصريح لـ”هواوي”، بعد أيام قليلة على إعلان شركة “فيسبوك” عن التوقف عن السماح لـ”هواوي” باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

يشار إلى أن معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل “أندرويد”، تأتي محملة مسبقا في العادة بتطبيقات مختلفة، مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”بوكينغ دوت كوم”.

ومن المفترض، حتى الآن، أن قرار “فيسبوك” يسري على الهواتف الجديدة والمستقبلية، وليس التي صدرت قديما، وحتى قبل أيام قليلة.

وقالت “فيسبوك” في بيان لها، أنها قامت بوقف تزويد “هواوي بتطبيقاتها، استجابة لقرارات وزارة التجارة الأميركية.

ووفقا لموقع “أندرويد أوثوريتي”، فإن خطوة” هواوي” بالتأكيد على أن التطبيقات مازالت متوافرة على هواتفها، هو بعث رسالة إلى مستخدميها، مفادها أن قرار “فيسبوك” لا يؤثر على الهواتف الحالية.

كما أرادت “هواوي”، التاكيد بأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات واستخدامها.

ويعتقد، أن الشركة الصينية تعمل حاليا على تطوير نظام تشغيل خاص بها، اعتماد على النسخة مفتوحة المصدر من “أندرويد”.