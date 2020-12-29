هواوي: معاً لخلق قيمة تكنولوجية جديدة.. من أجل بناء مراكز  بيانات أكثر مراعاة وملاءمة للبيئة

أدت جائحة “الكوفيد-19” إلى انفجار في عالم البيانات حيث تسارعت، في الأشهر الأخيرة، وتيرة التحول الرقمي وتم توفير المزيد والمزيد من الخدمات عبر الإنترنت. كما يتوقع أن يستمر الحال على ماهو عليه إلى ما بعد الكوفيد 19.

نحن متصلون بشكل كامل من خلال أجهزة مختلفة: نقرأ الأخبار ونلعب الألعاب أو نشاهد العديد من مقاطع الفيديو؛ ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن أهمية مراكز البيانات.

تعد مراكز البيانات أكثر من مجرد منصات لنقل البيانات او لدعم الخدمات إذ أنها بنى تحتية أساسية للاقتصاد الرقمي العالمي ولكن تكمن المخاوف الأساسية بشأنها من ناحية استهلاكها للطاقة.

وفقًا لدراسة لسنة 2020 من Data Center Knowledge، من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة في مراكزالبيانات إلى ثلاث مرات خلال العقد المقبل بالمقارنة مع المستوى الحالي الذي يقارب نسبة 1 ٪ من استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم.

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