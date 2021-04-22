هولندا: إصابة 7 أشخاص في حادث طعن بمركز طالبي اللجوء

قالت الشرطة الهولندية إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، 2 منهم في حالة خطرة بحادث طعن في مركز لطالبي اللجوء.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث اعتقل مقيم عمره 24 عاما من سكان المركز.

وحسب موقع روسيا اليوم، لم يتضح على الفور الدافع وراء حادث الطعن الذي وقع في بلدة إخت جنوب العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة الهولندية في بيان اليوم الخميس، إنه تم استدعاء الضباط إلى مركز طالبي اللجوء حوالي الساعة 10:15 مساء.

وأشار ذات المصدر أنه تم اعتقال المشتبه به بعد 10 دقائق.

ونقل الجرحى الى المستشفى، ونقل سكان المبنى الذي وقع فيه حادث الطعن إلى مبان أخرى في المركز أثناء تحقيق الشرطة.