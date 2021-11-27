هولندا..تسجيل عدد من الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا

كشفت السلطات الصحية في هولندا، أن بعض الإصابات بكورونا التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا من المحتمل ان تكون من سلالة “أوميكرون”.

وحسب بيان المعهد الوطني للصحة في هولندا، فلقد تم رصد السلالة أوميكرون بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

وكان عدد من العلماء قد اكتشفوا الخميش الماضي متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا.

والذي يعتبر البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد ارتفاعا رهيبا في عدد الإصابات.

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