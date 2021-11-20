هولندا: جرحى في إشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

أصيب سبعة أشخاص على الأقل خلال مواجهات بين الشرطة والمحتجين في مدينة روتردام بهولندا ليلة أمس، إحتجاجا على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. والمتعلقة بإعادة الغلق الكلي.

وأفاد رئيس بلدية المدينة أحمد أبو طالب، أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح عندما قامت الشرطة بإطلاق النار. كما أصيب عدد من ضباط الشرطة فيما احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 20 شخصا.

وحسب ذات المسؤول في تصريحه لوسائل الإعلام، فقد إستعادت الشرطة السيطرة على وسط المدينة في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

حيث خرج المئات من الأشخاص إلى الشوارع إحتجاجا على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على التنقل التي أعادت الحكومة الهولندية فرضها. على إثر إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. معبرين عن غضبهم من خطط الحكومة للحصول على تصريح لقاح كوفيد، وفرض حظر على الألعاب النارية ليلة رأس السنة.

كما تحولت المظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة التي أطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين. وخلّفت عدة إصابات وسط المحتجين وإعتقلت عدد منهم.

وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الغلق العام مطلع الأسبوع الماضي، لمدة ثلاث أسابيع مبدئيا، بسبب إرتفاع الإصابات بالفيروس ووصلت لأعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة. كما منعت السلطات الأشخاص غير الملقحين دخول الأماكن المغلقة ، وسمحت بذلك فقط للملقحين وحاملي “جواز مرور كورونا”.

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