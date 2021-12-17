هولندا.. ضبط 2 طن “كوكايين” في شركة تعود لمواطن مغربي

تمكنت الشرطة الهولندية في مدينة فورشوتين، من ضبط كمية معتبرة من “الكوكايين” في شركة تعود لمواطن مغربي.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام هولندية، فإن هذه الكمية قدرت بـ 2000 كلغ أي بقيمة 150 مليون يورو.

وأوضحت ذات المصادر، أن أن شحنة الكوكايين تم العثور عليها في شركة لاستيراد وتصدير السيارات.

وتم على إثر هذه العملية القبض على خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة هولنديين من لاهاي، وآخر تركي وشاب عمره 21 عاما من أصل مغربي.

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