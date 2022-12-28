هونغ كونغ..الغاء وثيقة التطعيم واختبارات كورونا للمسافرين

كشف الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي، اليوم الأربعاء، إن الجزيرة ستلغي بعض قيود فيروس كورونا، ومنها اختبارات PCR للوافدين ومتطلبات التطعيم لدخول أماكن محددة.

وجاء هذه التصريحات في مؤتمر صحفي لهذا الأخير، حيث قال ان المجتمع قد شيد حاجزا واسع النطاق عالي المستوى من المناعة.

ومضيفا بأن المخالطين عن قرب لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس لن يعودوا بحاجة بعد الآن إلى العزل في هونغ كونغ، كما ألغي شرط تحديد عدد الجالسين إلى كل طاولة في المطاعم.

وستدخل إجراءات التخفيف حيز التنفيذ بدءا من الخميس حسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

من جانبه صرح وزير الصحة لو تشونغ – ماو في مؤتمر صحفي، بأن وضع الكمامات في الأماكن العامة سيظل الزاميا الا في حالات ممارسة الرياضة.