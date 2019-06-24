هيئة إنقاذ مجمع “الوقت الجديد”: الإدراة لم تستشرنا في توحيد قناتي دزاير نيوز ودزاير

فنّد عمال مجمع الصحافة “الوقت الجديد”، اليوم الإثنين، البيان المنشور الذي تطرق لوضعية المجمع والقناتين، وربطهما بالعمال والصحفيين.

البيان الذي تطرق إلى قضية توقيف بث قناة دزاير نيوز على الساتل ودمج القناتين “دزاير نيوز” و”دزاير تيفي” في وسيلة واحد،

وأنّه كان من مساعي العمال والإدارة لتجاوز الأزمة الحالية، كذبه بيان لهيئة إنقاذ مجمع “الوقت الجديد” جملة وتفصيلا في بيان آخر.

حيث أكدت الهيئة، أن القرار الأخير لم يُستشر فيه العمال، مشيرين إلى أن القرار أُتّخذ فرديا ومن طرف الإدارة.

كما أكّد العمال أن مساعيهم دائمة وستبقى ثابتة وتهدف دوما إلى المحافظة على مجمّع الصحافة “الوقت الجديد”

بدعائمه الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية وعماله دون أي إستتثناء، حسب ذات البيان.

بيان هيئة انقاذ مجمع الوقت الجديد 24 جوان 2019 (1)