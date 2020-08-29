هيئة الأغذية والدواء الأمريكية تسمح باستخدام عقّار “ريمديسيفير” لعلاج مصابي كورونا

أعطت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، اليوم السبت، الضوء الأخضر لاستخدام عقّار “ريمديسيفير” كعلاج طارئ لكل المصابين بفيروس “كورونا” ومن كل الأعمار.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد وسّعت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية من مجال استخدام “ريمديسيفير” ليستعمل لكل الفئات العمرية وجميع مستويات شدّة الإصابة بوباء “كورونا” بعدما كان مقتصرا على الحالات الخطيرة فقط.

وأوضحت الهيئة بأن تجارب نوعية لعقار “ريمديسيفير”، أظهرت بأنه فعّال جدا في علاج الإصابات بـ”كورونا”، وأن الاختبارات السريرية بيّنت بأن منافعه أكبر من مخاطره المحتملة على المرضى.

مضيفة بأنها تواصل التعاون مع مؤسسات ابتكار وإنتاج الأدوية من أجل التوصل إلى علاجات جديدة وفعّالة بعد تكثيف الدراسات والاختبارات السريرية.

جدير بالذكر أن هيئة الأغذية والدواء الأمريكية كانت قد سمحت باستخدام هذا الدواء في ماي الفارط لعلاج الحالات الخطيرة جدا فقط بعدما تأكد لها قدرته الكبيرة على تسريع التعافي من “كورونا”.