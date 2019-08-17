هيئة الحوار: “أولويتنا إجراء انتخابات رئاسية ولو لعهدة انتقالية واحدة”

قال أعضاء هيئة الحوار إن الهيئة ستستمع لفعاليات المجتمعين المدني والسياسي، للخروج بخلاصة لتقديمها في ندوة وطنية قبل نهاية السنة.

وأضاف أعضاء اللجنة، في ندوة صحفية، اليوم السبت، أن الأولوية بالنسبة للجنة، هي إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، ولو لعهدة انتقالية واحدة.

وأضاف أعضاء لجنة الحوار، أن الفترة الإنتقالية، سيتم خلالها صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات برلمانية، لضمان الحريات الديمقراطية.

وفي ما يخص أعضاء لجنة الحوار، أكدوا أن اللجنة مفتوحة لكل الشخصيات، وأنها تضم مناضلين بسطاء، وأساتذة وأطباء، وغيرهم.

كما قال أعضاء اللجنة أنهم يقدمون كل ما بوسعهم، ويصرفون الوقت والجهد والمال، لأن البلاد في وقت حرج، وهناك بوادر أزمة اقتصادية تظهر في البلد.

ولهذه الأسباب، دعا أعضاء اللجنة للإسراع في الرجوع بالجزائر إلى الإستقرار السياسي.

وأكد أعضاء اللجنة، أن الفكرة السياسية، يجب أن يشارك فيها جميع الجزائريين، فالجزائر هي بلد الجميع، وليست بلدا للنخبة فقط.