هيئة الوساطة والحوار تلتقي أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

تلتقي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، اليوم الأحد، أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وسيحضر اللقاء كفاءات مهنية وشخصيات من المجتمع المدني، اضافة الى وزير العدل الأسبق محمد شرفي وعلي ذراع،والبروفيسور بن ميهوب وحفناوي غول.
كما ستلتقي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة منسق الهيئة كريم يونس، اساتذة جامعيين ، حفيظة تازروني، فصراوي حنان ، بوقرة إسماعيل وعبد الله ثاني قدور
كما سيكون رئيس جمعية همس أمل رحموني عبد الرحمن حاضرا ، وطبوش محمد إطار سامي بمؤسسة سوناطراك .
إضافة الى حضور عمارة موسى ممثلا للهيئة العليا لأعيان وعشائر واد ميزاب ،وعيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير
، كريمة قادة تواتي رئيسة جمعية النساء في الإقتصاد الأخضر
الى جانب مشاركة بليلطة عبد المجيد مستشار بالمحكمة العليا، عدالة مسعود مستشار بالمحكمة العليا، خديمي الحاج وغمري نور الدين مستشارين بمجلس الدولة .
التعليقات (0)