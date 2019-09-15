هيئة الوساطة والحوار تلتقي أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

وسيحضر اللقاء كفاءات مهنية وشخصيات من المجتمع المدني، اضافة الى وزير العدل الأسبق محمد شرفي وعلي ذراع،والبروفيسور بن ميهوب وحفناوي غول.

كما ستلتقي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة منسق الهيئة كريم يونس، اساتذة جامعيين ، حفيظة تازروني، فصراوي حنان ، بوقرة إسماعيل وعبد الله ثاني قدور

كما سيكون رئيس جمعية همس أمل رحموني عبد الرحمن حاضرا ، وطبوش محمد إطار سامي بمؤسسة سوناطراك .