هيئة دفاع طليبة تستأنف أمر إيداعه حبس الحراش

استأنفت هيئة دفاع، بهاء الدين طليبة، صبيحة اليوم الاثنين، بمجلس قضاء العاصمة، أمر قاضي التحقيق بإيداع المعني حبس الحراش.

وأفادت مصادر مطلعة للنهار اون لاين، أن هيئة مجلس القضاء، ستنظر في الطلب، خلال هذا الأسبوع للفصل فيها.

للإشارة، اسمتع، أمس السبت، قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لطليبة”، في قضايا تبييض الأموال ومنح امتيازات غير مستحقة إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب والمنظمات.

وكان قاضي التحقيق، قد أمر، الخميس الماضي، بإيداع طليبة الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وتم إلقاء القبض على طليبة، الأربعاء الفارط، بعد أن فر إلى أحد أقاربه في الوادي، عقب قرار رفع الحصانة عنه.

حيث يواجه طليبة تهم تتعلق بتبييض الأموال ومنح مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لأحزاب سياسية ومنظمات.

وتضاربت الأنباء حول خروجه من أرض الوطن عبر تونس، قبل أن يتأكد توقيفه بولاية الوادي داخل التراب الوطني.