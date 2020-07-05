هيئة علماء المسلمين في العراق تهنئ الجزائريين بعرس عودة الشهداء

أصدرت هيئة علماء المسلمين بالعراق، اليوم الأحد، بيانًا بشأن إستعادة رفات شهداء المقاومة الجزائرية من فرنسا بعد 171 عامًا.

وأثنت الهيئة في بيانها، على الشعب الجزائري المعروف بتضحياته الكبيرة وأعداد شهدائه العظيمة.

وجاء في البيان: “الشعب الجزائري يعيد لهذه المعاني قيمتها ولروح المصابرة والمطاولة عنفوانها، عندما استعاد بعد مفاوضات دامت عدة سنوات رفات 24 بطلًا من قادة الثورات الجزائرية ومجاهديها ضد الاحتلال الفرنسي، من مجموع 500 رفات، منها 36 جمجمة لقادة المقاومة الجزائرية، الذين استشهدوا خلال مقاومتهم الاحتلال الفرنسي”.

وأشار البيان، إلى أن الاحتلال، احتفظ بهذه “الجماجم”، في متحف الإنسان في باريس طوال 171 سنة، بعد أن قتلتهم قوات الاحتلال الفرنسي وقطعت رؤوسهم في عام 1849، في ظل حقبة احتلال مرير وتاريخ أسود ارتكب فيه الاحتلال أبشع الجرائم ضد الشعب الجزائري.

واستكملها بالتنكيل والتمثيل بأجساد الشهداء وعدم دفنهم، ونقل جماجمهم عبر البحار وعرضها في المتاحف، يضيف البيان.

وأوضحت هيئة علماء المسلمين، أن ثقافة الكراهية التي أسفرت عن هذه الجرائم والأفعال الفظيعة وغيرها مما يندى لها جبين الزمان، مازال الغرب يحتفي بها وبأدبياتها، والكتاب والمفكرون المدافعون عنها يحظون بالاحترام والتكريم.

ومازالت حملاتهم الترهيبية من الإسلام والعرب تتخذ طريقها بقوة في ظل ظاهرة “الإسلاموفوبيا المقيتة”، في الوقت نفسه الذي تتخذ فيه المتاحف الفرنسية من جماجم قادة ومجاهدي بلاد عربية ومسلمة مناظر للاستمتاع والفرجة.

وأرسلت الهيئة تحياتها من العراق الذي يعيش شعبه مثيلًا لهذه الجرائم منذ غزوه واحتلاله عام 2003، للشعب الجزائري المسلم وثوراته المجيدة وتضحياته المستمرة، وهو يعيش فرحة وعرس “عودة الشهداء”.