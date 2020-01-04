هيئة كبار العلماء بالأزهر تطالب دول العالم بمنع التدخل الأجنبي في ليبيا

طالبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دول العالم، بمنع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثة، اليوم السبت.

وكانت مصر، قد شددت على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي، أمس الجمعة، بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مغة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.

وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، غداوة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس، التي يترأسها فائز السراج.