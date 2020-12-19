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هيام بن فريحة: يوجد 23 شعبة و495 تخصص في قطاع التكوين وهناك تخصصات جديدة

الوطني
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هيام بن فريحة: يوجد 23 شعبة و495 تخصص في قطاع التكوين وهناك تخصصات جديدة
بقلم م . فيصل

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة عن 23 شعبة و495 تخصص في القطاع وتخصصات جديدة تتماشى ومتطلبات السوق

وفي لقاء خاص مع قناة النهار قال الوزيرة أن التخصصات في قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تزايد مستمر

وأضافت هيام بن فريحة  “قمنا خلا الأشهر الاخيرة على وضع برامج لتخصصات جديدة في القطاع كمهن الييئة والطاقات المتجددة.”

وتابعت الوزيرة أن التخصصات الجديدة تتطلب مختصين وتقنيين وتقنيين سامين باعداد كبيرة.

كما سيعرف هذا الموسم مهنة مساعد التوثيق والصيد البحري الذي من خلال الإتفاقية مع الوزارة المعنية قدم أكثر 29 مهنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937053

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