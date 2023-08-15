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“هيبروك” تستعد للإعلان عن الاستحواذ على أسهم مولودية وهران

بقلم محمد.ل
“هيبروك” تستعد للإعلان عن الاستحواذ على أسهم مولودية وهران
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يرتقب أن تعلن اليوم الثلاثاء، شركة النقل البحري للمحروقات “هيبروك” التابعة لمجمع “سوناطراك” عن شراءها لأسهم فريق مولودية وهران، بصفقة رسمية.

وأفادت ولاية وهران، مساء أمس الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن ساعات قليلة ويتم الإمضاء على اتفاقية شراء اسهم فريق مولودية وهران.

وأوضح المصدر ذاته، بأن مسؤولي “سوناطراك” و”هيبروك” اجتمعوا بالجزائر العاصمة، لاتخاذ القرار النهائي والأخير.

وينتظر “أبناء الحمري” أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة، لاسيما وأن الفريق يواجه مستقبلا مجهولا، والإدارة الحالية عاجزة عن ضم لاعبين جدد، قبل شهر عن انطلاق الموسم الجديد.

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