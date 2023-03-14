والي وهران: “بقي مساهم واحد في المولودية سيتنازل مهما كانت الظروف”

ثمن والي وهران، سعيد سعيود، خطوة استعداد شركة النقل البحري للمحروقات “هيبروك” لشراء حصة من أسهم نادي مولودية وهران.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء، رفقة الرئيس المدير العام لشركة “هيبروك” حسين بودية، على هامش إعلان الشركة، استعدادها للاسحواذ على أغلبية أسهم المولودية الوهرانية، أكد سعيود، بأن هذا القرار هو قرار دولة، ولا مجال للتلاعب أمام المسيرين السابقين.

كما أوضح سعيود، بأن المسيرين السابقين لمولودية وهران، قدموا أشياء جيدة للنادي، ولكنهم أدخلوه في نفق مظلم خلال السنوات الماضية، ورحيلهم أصبح ضروريا.

وأشار الوالي سعيود، إلى أنه لن يتم التساهل مع كل من تسول له نفسه محاولة تعطيل عملية شراء “هيبروك” لأسهم المولودية، مضيفا في هذا الصدد، بأنه التقى 3 مساهمين أساسيين، وافقوا جميعهم على التنازل عن أسهمهم.

قبل أن يؤكد ذات المتحدث، بأنه بقي مساهم واحد، ضرب له موعدا لاستقباله غدا الأربعاء، وأضاف: “سيتنازل مهما كانت الظروف ليترك المولودية لشركة هيبروك.”

وفي الأخير، تعهد سعيد سعيود، بالعمل على تسهيل مهمة “هيبروك” مبرزا بأنه لا يريد أن تأتي الشركة وتجد مخلفات الماضي أمامها.

وختم الوالي: “الكرة في ملعبنا لتقديم كل الوثائق اللازمة للشركة، من أجل تسريع عملية وصولها إلى الخبراء للانتهاء من الفترة الانتقالية بسرعة كبيرة”