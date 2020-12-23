هيكل مشترك بين البلديات لتسيير النفايات المنزلية وتوزيع مياه الشرب

وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا تحت رقم 386-20 يتضمن إعادة تنظيم مكتب الصحة البلدي.

وفي إطار المرسوم الجديد سيأخذ مكتب الصحة البلدي تسمية جديدة وهي ” الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية”.

هذا الهيكل سيكون مشتركا مابين البلديات وكل بلدية ستوفر الموارد البشرية والمادية كما ستشارك فيه عدة قطاعات وزارية مختلفة.

ويكلف الهيكل في مجال الرقابة على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة وكذا الهيئات الاخرى المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية و ماشابهها.

كما يسهر الهيكل علىى تطبيق الجوانب الوقائية على التدخل البلدي في مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها.

ويساهم ذات الهيكل في تطبيق البرنامج الوطني لتسيير النفايات ومعالجتها ، فضلا عن تحديد المفارغ العشوائية للقضاء عليها.

كما يحرص الهيكل على احترام المعايير المستخدمة في توزيع المياه الصالحة للشرب و السقي والمصبات وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي.