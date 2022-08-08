واتساب يضيف هذه المزايا الجديدة

وفر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مزايا جديدة لزبائنه، في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة.

وقرر “واتساب” زيارة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات “واتساب” من 100 إلى 512 شخص.

ويجري حاليا اختبار هذه المزية في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.

وبفضل هذه الميزة، سيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها.

وسيظهر للمستخدمين في خانة “معلومات المجموعة”، خيار “شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة”.

كما سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة.

وهذا مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل “واتساب” للتواصل مع الزبائن.

ويختبر “واتساب” حاليا خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام “أندرويد”، تمكن مشرفي المجموعات في فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.