واتساب يودع هذه الهواتف بداية من ماي

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب عن إيقاف دعم التطبيق على بعض أجهزة آيفون القديمة، مما سيتسبب في توقف الخدمة على الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، وبحسب التقرير فإن هذه الأجهزة. التي أصدرتها آبل منذ أكثر من 10 سنوات، ستتوقف عن تلقي التحديثات بداية من 5 ماي 2025.

وحاليًا، يعمل واتساب بسلاسة تامة على أي جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، ومع ذلك، ابتداءً من 5 ماي، سيتغير هذا الوضع. حيث أعلنت خدمة الدردشة التابعة لشركة Meta أن تطبيقها سيعمل فقط على الهواتف التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، وأوضحت واتساب: “نقدم حاليًا الدعم ونوصي باستخدام الأجهزة التالية: أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 أو أحدث. ولكن ابتداءً من 5 ماي 2025، سيتم دعم إصدارات iOS 15.1 أو أحدث فقط.”

ما هي الأجهزة التي سيؤثر عليها هذا التغيير فعليًا؟

يستهدف هذا التغيير فقط مستخدمي أجهزة آيفون القديمة جدًا. الأجهزة التي لا يمكن ترقيتها إلى iOS 15.1 تشمل iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، وطالما أنك تمتلك iPhone 6s أو إصدارًا أحدث، يمكنك الاستمرار في استخدام واتساب - فقط تأكد من تحديث نظام التشغيل بالكامل.