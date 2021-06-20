واجعوط.. “الباك” امتحان عادي ويجب التخفيف على التلاميذ بتوفير الجانب الترفيهي

أفاد وزير التربية، محمد واجعوطخلال تصريحات للصحافة، أن امتحان شهادة البكالوريا يعد امتحانا عاديا رغم ظرف الجائحة. مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية وفرة كل الظروف لإنجاح البكالوريا ووضع المترشحين في أحسن الظروف. وقال الوزير، إن المجهودات الجبارة التي بذلت هذه السنة تستدعي الشكر لكل الجماعة التربوية.

وشدد وزير التربية، على ضرورة تكثيف الجانب الصحي في اطار الظروف وبائية التي تعيشها البلاد. وأكد الوزير، على إلزامية توفير وسائل الدعم خاصة في ظل تفشي وباء كورونا “كوفيد-19” في الجزائر.

ومن جانب آخر، قال واجعوط، إن اعتماد توظيف عن طريق الشهادة، من شأنه أن يثمن المسار المهني. داعيا المعنيين إلى تقديم ملفاتهم لتثمين الخبرة والشهادة حتى يتم ضبط مواد الاختصاص.

وفي سياق مغاير، أشار الوزير، إلى ضرورة التخفيف على تلاميذ الابتدائية، من خلال توفير الجانب الترفيهي. مثلا –يضيف واجعوط- توفير الملاعب الرياضة الذي يعتبر مهم جدا في تطوير شخصية التلميذ. ويمكن –يوضح المسؤول- تكامل الجانب البيداغوجي والترفيهي من قبوله للدراسة بتشوق.

وبالنسبة للأستاذ –يضيف وزير التربية-، يجب أن يكون مرتاح، قائلا إنه وقع قرار وزاري يخص البناءات المدرسية. وأشار في السياق، إلى توفير قاعة للأساتذة، وقاعة الإعلام الآلي.