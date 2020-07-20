واجعوط.. الدخول المدرسي سيكون استثنائيا بسبب كورونا

اعتبر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الدخول المدرسي المقبل سيكون “استثنائيا ” بسبب جائحة كورونا.

وأشار واجعوط، إلى أن 14 ولاية عبر الوطن تعرف “ضغطا كبيرا” في مجال تمدرس التلاميذ رغم المشاريع المسجلة والجاري إنجازها.

وأكد الوزير في لقاء جمعه بوزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، على التزام الحكومة بضمان ظروف تمدرس “لائقة” للتلاميذ.

وقال المسؤول الاول في القطاع، خلال هذا اللقاء الذي خصص للدخول المدرسي المقبل، أن هذا اللقاء “سيسمح بمعالجة التعقيدات المحتملة، خاصة بالمناطق التي تشهد اكتظاظا قد يؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ”.

وأعلن واجعوط عن استلام 686 مؤسسة تربوية جديدة في مختلف الأطوار و 1052 هيكل شبه تربوي من مطاعم وقاعات للرياضة ووحدات للكشف الصحي خلال الموسم الدراسي المقبل.

وأضاف انه “بإمكاننا رفع التحديات التي زادت حدتها بسبب فيروس كورونا”.