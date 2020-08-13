واجعوط يشرف على الإنطلاق الرسمي لتصميم وإعداد وطبع مواضيع إمتحاني “الباك” و”البيام”

قام وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، صباح اليوم، بزيارة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة.

وجاءت الزيارة لتفقد فريق مفتشي التربية الوطنية وإطارات وأساتذة وموظفي وعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وكذا بزيارة معاينة للإشراف على الانطلاق الرسمي لعملية تصميم وإعداد وطبع مواضيع امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2020.

وشكر الوزير الذي كان مرفوقا بالأمين العام للوزارة الطاقم المشرف والموظفين والعمال بالديوان، وأشاد خلالها بالمجهودات الجبارة التي تبذل من الجميع في كل محطة تخص التحضير للامتحانات الرسمية.