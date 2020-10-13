واجعوط يعبر عن صدق نية الوزارة في تفعيل الحوار مع كل الشركاء

إلتقى وزير التربية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، برئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة.

ويتيح الحوار التفاعل الإيجابي والعمل التشاركي بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة، تخص الشأن التربوي.

وعبّر واجعوط عن صدق نية الوزارة في تفعيل الحوار مع كل الشركاء، من دون إقصاء، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة.

وتم خلال اللقاء طرح وتناول عديد المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني.

وذكر الوزير، بالمسؤولية التاريخية والالتزام الأخلاقي اتجاه المدرسة الجزائرية وتلاميذتنا، بغية العمل على إرساء ثقافة الحوار، وتوحيد وجهات النظر.