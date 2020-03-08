واجعوط يكرم النساء العملات بالقطاع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أشرف صبيحة اليوم، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على حفل تكريمي رمزي على شرف النساء العاملات بالقطاع.

وأفادت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، “يتقدم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بأحرّ التهاني وأطيب الأماني لكلّ الموظفات والعاملات في قطاع التربية الوطنية، بما فيهنّ المتقاعدات اللّواتي قدّمن الكثير للمدرسة الجزائرية قبل ولوجهنّ عالم التقاعد”.

و أشار البيان أن الوزير استغل الفرصة للتذكير بالدور الفعال الذي لعبته المرأة، إبان الثورة وكذا في مرحلة البناء والتشييد بعد الإستقلال جنبا إلى جنب شقيقها الرجل.