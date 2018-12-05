واسطي:”قدمت إستقالتي لأنني لا أستطيع أن أقول نعم فقط”

تحدث زبير واسطي عن قضية إستقالته من منصبه في فريق مولودية وهران مؤكدا أن قراره جاء بسبب خلافه مع الرئيس أحمد بلحاج بابا.

وقال “واسطي” في تصريحات للنهار اليوم الأربعاء:”إنسحابي من الفريق جاء بسبب عدم موافقتي على الكثير من الأمور منها قضية اللاعب سفيان بوشار”.

“الرئيس بلحاج أحمد بابا كان له رأي في بعض اللاعبين وأنا كان لدي رأي مُخالف.. شخصيتي لا تسمح لي بأن أكون خضرة فوق طعام”.

“عقوبتي من طرف الرابطة كانت منتظرة وذهبت وحيدا للجزائر العاصمة من أجل الدفاع عن نفسي وعن فريقي ولم يتصل بي أي مسؤول من مولودية وهران”.